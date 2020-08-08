Son dakika haber! Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama
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Son dakika haber! Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Son dakika güncel haberi... Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Son dakika haber! Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama
08.08.2020 05:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:39

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

PVMBG, üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağın çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda uyarıda bulundu.?

Bölgedeki PVMBG yetkilisi Muhammed Nurul Assori de Naman Teran, Berastagi, Simpang ve Merdeka bölgelerinde etkili olan kül yağmurlarına karşı halka maske takmaları uyarısı yaptı.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Kaynak: AA

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