Son dakika haber! Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.