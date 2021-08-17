Son dakika haber! Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
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Son dakika haber! Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Son dakika haber! Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.

Elazığ'da bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, bugün de eşi Avni Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi. 

 


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Son dakika haber! Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
Son dakika haber! Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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