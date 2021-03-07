- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti- 300'den fazla kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti- 300'den fazla kişi yaralandı

07.03.2021 23:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:27

- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti 300'den fazla kişi yaralandı Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde meydana gelen 4 patlamada en az 20 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı.

- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti

300'den fazla kişi yaralandı

MALABO - Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde meydana gelen 4 patlamada en az 20 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı.

Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin ekonomi başkenti konumundaki Bata şehrinde en az 4 patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Guinea Salud sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamaların Bata şehrindeki Nkoa Ntoma askeri üssünde meydana geldiğini bildirdi. Salud, gönüllü sağlık çalışanlarından Bata Bölge Hastanesi'ne gitmelerini isterken, halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Yerel basında çıkan haberlerde, patlamalar nedeni ile en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamalar nedeni ile birçok binada hasar oluşurken, bazı binalar ise çöktü.NPatlamaların nedeni henüz bilinmezken, yetkililer bir televizyon kanalına verdiği demeçte patlamaların bir saldırı sonucu gerçekleşmediğini belirtti.

Fransa'nın Ekvator Ginesi Büyükelçisi Olivier Brochenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, patlamalarda etkilenenlere taziyelerini göndererek, olayı bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Malabo'daki İspanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, İspanya vatandaşlarına evde kalmaları çağrısında bulunarak, bir dizi acil durum numarası yayınladı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ise, "Bata kentindeki patlamaların ardından Ekvator Ginesi'ndeki gelişmeleri endişeyle takib ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ekvator Ginesi, 1968'de bağımsızlığını kazanana kadar bir İspanyol kolonisiydi.

- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti- 300'den fazla kişi yaralandı
- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti- 300'den fazla kişi yaralandı
- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti- 300'den fazla kişi yaralandı
- Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti- 300'den fazla kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Hülya Avşar İbrahim Selim
Spor Can Bartu Arda Turan Ünal Karaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti- 300'den fazla kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 23:27:49. #1.15#
title