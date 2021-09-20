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Son dakika haber... Edirne Keşan'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Edirne Keşan'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika habere göre Edirne'nin Keşan ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Fatih G. (26) ile Y.A, (16) Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Y.A. yanındaki tabanca ile Fatih G.'ye ateş etti.

Çevredekiler olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih G. kurtarılamadı.

Kaçan Y.A. polis tarafından yakalandı.

Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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