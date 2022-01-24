Son dakika haber: Edirne'de bacadan çıkan yangın korkuttu

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Edirne'de bacadan çıkan yangın korkuttu

EDİRNE Edirne'nin Havsa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, sabah saatlerinde Fatih Caddesinde müstakil evde meydana geldi. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın alevlerin kısa sürede çatıyı sarmasıyla büyüdü. Görenlerin Haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında, can kaybının olmadığı maddi zararla atlatıldığı öğrenildi.