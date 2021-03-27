Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)

Edinilen son dakika haberine göre ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi.