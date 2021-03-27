Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)
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Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)

Edinilen son dakika haberine göre ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi.

Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı
Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı
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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ 

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)
Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)
Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

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