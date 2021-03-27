Son dakika haber! Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN