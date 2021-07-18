Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı

Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de durak dışında inmek isteyen yolcu, otobüs şoförü kabul etmeyince şoföre saldırdı.

Kağıthane'de durak dışında inmek isteyen yolcu, otobüs şoförü kabul etmeyince şoföre saldırdı. Bununla da yetinmeyen yolcu, son durakta indikten sonra yanına aldığı çocuklarıyla gelerek kesici aletlerle birlikte şoföre yeniden saldırdı.

Otobüs şoförlüğü yapan D.Ü.Ö., 17 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde otobüsle seyir halindeydi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. isimli şahıs durak dışı alanda kendisini indirmesini istedi ve otobüs şoförü D.Ü.Ö. durak dışı yolcu indirilmesinin yasak olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Bu nedenle E.Ö. isimli şahsın, otobüs şoförüne karşı küfürler ve tehditler savurarak, şoför kabinini yumrukladığı öğrenildi. Bununla da yetinmeyen E.Ö. son durakta indikten 15 dakika kadar sonra biri kız olan M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. isimli çocuklarıyla ellerinde kesici aletler ile D.Ü.Ö. isimli şahsa saldırdı. Olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde konu ile ilgili şahıslar yakalandı. Şüpheliler hakkında "Kasten Yaralama", "Hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı
Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı
Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı
Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:34:11. #1.16#

title