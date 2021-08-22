Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)

Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 2 ŞÜPHELİ TUTIKLANDIAdıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde düğünde, Ömer Melik Tercan'ı yaraladığı belirlenerek gözaltına alınan Mehmet Şahin ile bu olayın ardından çıkan tartışma sırasında havaya ateş açarak Gülizar Köpeli'yi (24) yaralayan muhtar Mehmet Tekin'in jandarma...

2 ŞÜPHELİ TUTIKLANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde düğünde, Ömer Melik Tercan'ı yaraladığı belirlenerek gözaltına alınan Mehmet Şahin ile bu olayın ardından çıkan tartışma sırasında havaya ateş açarak Gülizar Köpeli'yi (24) yaralayan muhtar Mehmet Tekin'in jandarma sorgulamaları tamamlandı. Sorgularında pişman olduğunu söyleyen  şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)
Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Serdar Ortaç Davut Güloğlu Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 19:29:03. #1.14#

title