Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahale - Haberler
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Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahaleVAN Van'ın Çatak ilçesinde donmak üzere olan yeni doğmuş yavru keçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederek hayatta kalmasını sağladı.

ÇATAK, VAN (İHA) - Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahale

VAN Van'ın Çatak ilçesinde donmak üzere olan yeni doğmuş yavru keçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederek hayatta kalmasını sağladı.

Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kaçıt Mahallesi'nde gelen bir ihbar için hareket eden sağlık ekipleri, yolda yeni doğmuş ve donmak üzere olan yavru keçiyle karşılaştı. Çiftçinin talebine duyarsız kalmayan sağlık ekipleri, yavru keçiyi ambulansa alıp müdahalede bulundu. Isı koruyucu battaniyeye sarılan ve donmaktan kurtarılan yavru keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.

Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahale

Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahale

Donmak üzere olan yavru keçiye ambulansta müdahale

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Son Dakika Haberleri

Çatak, Van, 3. Sayfa, Haber

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