Son dakika haber! Develi'de yeni yatırımların temeli atıldı

Son dakika haberler... Saruhanlı Belediyesi tarafından Develi Mahallesindeki düğün salonunun yanına yazlık düğün bahçesi, kapalı pazaryeri ve çeşitli programlarda kullanılabilecek üzeri kapalı bir alan ile işyeri için temel atma töreni düzenlendi.