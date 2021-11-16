Son dakika haber! Denizli'de yangın çıkan depoda bulunan köpekleri jandarma kurtardı - Haberler
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Son dakika haber! Denizli'de yangın çıkan depoda bulunan köpekleri jandarma kurtardı

AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Denizli'de yangın çıkan depoda bulunan köpekleri jandarma kurtardı

Son dakika haberine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin odun deposunda çıkan yangında depoda bulunan köpek ve yavrularını jandarma kurtardı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin odun deposunda çıkan yangında depoda bulunan köpek ve yavrularını jandarma kurtardı.

Gümüşsu Mahallesi'nde Selahattin Yaman'a ait evin odun deposunda yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada bölgeye güvenlik amacıyla gelen jandarma ekipleri depoda gördüğü 2 köpek yavrusuyla ile annesini yanan alandan tahliye etti.

Bahçe dışarısına çıkartılan köpeklere su ve yiyecek verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Son dakika haber! Denizli'de yangın çıkan depoda bulunan köpekleri jandarma kurtardı

Son dakika haber! Denizli'de yangın çıkan depoda bulunan köpekleri jandarma kurtardı

Son dakika haber! Denizli'de yangın çıkan depoda bulunan köpekleri jandarma kurtardı

Son dakika haber! Denizli'de yangın çıkan depoda bulunan köpekleri jandarma kurtardı

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AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri

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