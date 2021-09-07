Son dakika haber | Denizli'de trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Öznür Ekşim (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Öznür Ekşim (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Şükrü Oğuzalp'in kullandığı 20 BD 402 plakalı otomobil, Merve Nur Ekşim'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ekşim, Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Ekşim, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağatay İğci