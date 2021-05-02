Son dakika haber... Değnekçinin para pazarlığı kamerada

Son dakika haberleri: Şişli'de değnekçinin sivil polis memuru ile para pazarlığı kameraya yansıdı.

Şişli'de değnekçinin sivil polis memuru ile para pazarlığı kameraya yansıdı. Para istediği kişinin polis olduğunu gören değnekçi şoke oldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yapılan denetimlerde Şişli ilçesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde O.K. isimli şahsın değnekçilik yaparak Macro Center önünde park eden araçlardan ücret talep ettiğini tespit etti. Yakalanan şahıs, işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan adli işlem yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Değnekçinin sivil polis ile para pazarlığı yaptığı anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı