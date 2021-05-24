Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü

Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, kum boşalttığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan Ömer Faruk İncer (34), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, kum boşalttığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan Ömer Faruk İncer (34), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Beyşehir- Seydişehir yolunun 2'nci kilometresindeki hazır beton tesisinde meydana geldi. Ömer Faruk İncer, 42 B 9447 plakalı kamyonda yüklü kumu tesis içinde boşaltmaya başladı. Bu sırada araçtan inen İncer, havaya kalkan damperin yüksek gerilim hattına teması sonucu lastiğin alev aldığını fark etti. Pet şişedeki suyla alevleri söndürmek isteyen İncer, panikle binmek istediği kamyona temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, İncer'i ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Faruk İncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.    


Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü
Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Bülent Ersoy Prens William
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:56:56. #1.11#

title