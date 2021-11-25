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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi'yi kabul etti

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi'yi kabul etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi'yi kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde, başta ikili ilişkiler olmak üzere, iki ülke arasındaki ticari konular ele alındı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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