Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerlere rahmet diledi

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde, şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.