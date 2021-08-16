Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerlere rahmet diledi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerlere rahmet diledi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerlere rahmet diledi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde, şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde, şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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