Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atayurdumuz Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü kutlu olsun. Ortak tarihi mirası paylaştığımız Özbek kardeşlerimizin bağımsızlık gününü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı - Haberler
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