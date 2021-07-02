Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA HAKARETE GÖZALTI
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Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA HAKARETE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BURSA'da, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i hedef alan açıklamalarının ardından 2019'da evinin önünde vurulan gazeteci İrfan Aydın, Peker'in son yayınladığı videoları yorumlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle...

BURSA'da, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i hedef alan açıklamalarının ardından 2019'da evinin önünde vurulan gazeteci İrfan Aydın, Peker'in son yayınladığı videoları yorumlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Orhangazi ilçesinde yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi olan İrfan Aydın'ın, suç örgütü lideri Sedat Peker'in video paylaşım sitesinden yayınladığı videoları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarda Erdoğan ve Soylu'ya hakaret ettiğini tespit etti. Aydın'a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi'deki iş yerinde gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İrfan Aydın, 2019 yılında, Sedat Peker'i hedef alan açıklamalar yaptıktan sonra evinin önünde silahla 4 el ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı.

Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA HAKARETE GÖZALTI
Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA HAKARETE GÖZALTI
Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA HAKARETE GÖZALTI
Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA HAKARETE GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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