Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan