Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan...
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

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