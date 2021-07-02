Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur.