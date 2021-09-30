Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin çevresinde uzun süredir beklenen tasarım ve peyzaj projesinin çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı

EDİRNE - Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin çevresinde uzun süredir beklenen tasarım ve peyzaj projesinin çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında yaşanan mahkeme süreci nedeniyle 2015 yılında çalışmaları durdurulan Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi'nin çalışmaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlandırıldı. Belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol imzalanmasının ardından, projenin çalışmalarını yürütecek firma, çalışmalarına başladı.

Selimiye Camii'nin önünde bulunan meydanı iş güvenliği açısından bariyerlerle vatandaşın geçişine kapatan firma, çalışmalarını hızlandırdı. Projesi kapsamında, caminin çevresinde görüntüsünü bozan alanlar kaldırılacak. Projenin, 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı
İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı

 Putin: 'Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı'

Putin: "Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı"

 Soçi, Putin Erdoğan görüşmesine hazır

Soçi, Putin Erdoğan görüşmesine hazır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mehmet Nuri
Magazin Oğuzhan Koç
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Acun Ilıcalı
Tüm Haberler Hava Durumu Hulusi Akar Gazeteler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Adil Karaismailoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:31:56. #1.12#