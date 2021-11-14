Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı...
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz."
AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri
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