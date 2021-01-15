Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz."
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz."

15.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:07
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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