Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir"

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir"