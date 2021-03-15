Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir"
15.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:35
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy