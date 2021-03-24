Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz"
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'na gelişi Salon dışında bekleyen partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti otobüsüne çıkması ve partilileri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA -...
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'na gelişi
Salon dışında bekleyen partililer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti otobüsüne çıkması ve partilileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için Ankara Spor Salonu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışında bekleyen partililere hitap etti. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey