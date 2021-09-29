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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Van'da konuştu Açıklaması

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Van'da konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Muhalefetin 'Paranız yok.' dediği ifade doğru bir ifade değil, paramız var. Biz o parayı şehit yakınları ve gazilere dağıtıyoruz.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Muhalefetin 'Paranız yok.' dediği ifade doğru bir ifade değil, paramız var. Biz o parayı şehit yakınları ve gazilere dağıtıyoruz." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanıyken 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Aslan, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Aslan, Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurumun kenarında alıp muhafaza ettiklerini söyledi. Mütevelli heyeti üyesi olduğu 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfında her ay şehit yakınları ve gazilerin durumunu konuştuklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Arkamızda devlet var. Muhalefetin 'Paranız yok.' dediği ifade doğru bir ifade değil, paramız var. Biz o parayı şehit yakınları ve gazilere dağıtıyoruz. Arkadaşlar devletimize lütfen güvenelim, güvenmeye devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti arkamızda oldukça bizim için sorun yok ama devletimiz yoksa nafile. Paranız çok olabilir ama bunu kullanacak toprağınız yoksa bunun bir kıymeti yoktur. Türkiye bize bu imkanı veriyor. 15 Temmuz'da 251 şehidimiz vardı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum."

Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Baki ve Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman da katıldı.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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