Son dakika haber! Çorum'da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü
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Son dakika haber! Çorum'da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü

Son dakika haberleri... ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada İdris Karakuş (56) ile oğlu Gülami Karakuş (25), av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Son dakika haber! Çorum'da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü
03.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:07

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada İdris Karakuş (56) ile oğlu Gülami Karakuş (25), av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli Dursun Karakuş (25), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Öbektaş köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde, 2 katlı binada yaşayan amca çocukları olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Dursun Karakuş, evden aldığı av tüfeğini ateşledi.Tüfekten çıkan saçmalar İdris Karakuş ile oğlu Gülami Karakuş'a isabet etti. Baba-oğul olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şüpheli Dursun Karakuş av tüfeğiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Baba- oğulun canszı bedenleri otopsi için morga götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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