Son dakika haber... Çorum'da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü - Haberler
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Son dakika haber... Çorum'da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Son dakika haber... Çorum'da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Çorum'da ateşli silahla vurulan 3 köpekten 2'si öldü.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da ateşli silahla vurulan 3 köpekten 2'si öldü.

Olay, Merkeze bağlı Karacaköy köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler boş arazide 3 köpeği tüfekle vurdu. İhbar üerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide 3 tane köpeği kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçti. Köpeklerden birisinin öldüğünü tespit eden jandarma ekipleri yaşayan diğer köpekleri belediye görevlilerine teslim etti. Tedavi için barınağa götürülen köpeklerden birisinin de bakım merkezinde hayatını kaybederken hayatta kalan tek köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haber... Çorum'da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü

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