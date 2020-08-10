Son dakika haber! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı konusunda kamu spotu hazırlanacak Son dakika haberlerine göre Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğince, çocuklarda teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye ilişkin 5 kamu spotu hazırlanacak.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğince, çocuklarda teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye ilişkin 5 kamu spotu hazırlanacak.

Dernek Başkanı Yahya Öger yaptığı açıklamada, teknoloji bağımlılığı ile mücadele noktasında harekete geçilmezse teknoloji bağımlılığının korkunç zararlar verebildiğini bildirdi.

Teknoloji bağımlılığının genç nesilde tedavisi mümkün olmayan hasarlar bıraktığını aktaran Öger, şunları kaydetti:

"Özellikle 2000 yılından sonra teknolojinin hızlı bir şekilde hayatımıza girmesiyle beraber yeni nesil teknolojiyi kullanmada çok başarılı olduğunu görebiliyoruz. Henüz 2-3 yaşındaki çocukların bile arama motorlarında istediklerini bulabilecek bir kuşakla karşı karşıyayız. Pandemi sürecinde çocuklar evde hapsolurken teknolojiyle daha fazla zaman geçirmeye başladılar, teknolojik aletlerle duygusal bağ kurmaya başladılar."

Pandemi süreciyle beraber Türkiye'de gönüllü vefa gruplarının okulların açılmasını beklemeden mobilize bir şekilde mahalle mahalle sokak sokak gençlere teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmalarını isteyen Öger, şöyle devam etti:

"Yeşil Yıldız Derneği olarak Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programı çerçevesinde pandemi sürecinde Türkiye'de teknoloji bağımlılığına ilişkin 4-14 yaş çocuklarla ilgili programımız onaylandı. Bu program kapsamında 5 kamu spotu için Türkçe, Kürtçe, Zazaca seslendirerek pandemi ve çocuk, teknoloji bağımlılığı ve çocuk, teknolojiyi yerinde kullanma ve zararları işlenilecektir. Eylül ayında çalışmalarımızı paylaşacağız."

Kaynak: AA