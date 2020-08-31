Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
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Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

İstanbul'da bir şahıs, işten çıkarıldığı öğrenince kendisinde bulunan iş yerinin aracını kolonya döküp ateşe verdi. Araç kısa süre içerisinde söndürülürken, yakan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
31.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:02

İstanbul Bağcılar'da, bir kişi çıkarıldığı iş yerinin aracını kolonya döküp ateşe verdi. Araç itfaiye ekipleri tarafından sürdürülürken, gözaltına alınan kişinin işlemleri sürüyor.

KOLONYA İLE YAKTI

Olay, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Z. isimli kişi işten çıkarıldığını öğrenenince iş yerine ait otomobilin camını kırıp içerisine kolonya döktü. Şüpheli daha sonra otomobili ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, Can Z. olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürülürken, Can Z. Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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