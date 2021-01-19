Son dakika haber: Cerablus ve El Bab'da terör örgütlerine operasyon
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Son dakika haber: Cerablus ve El Bab'da terör örgütlerine operasyon

19.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:24
Son dakika haber: Cerablus ve El Bab'da terör örgütlerine operasyon

Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab ilçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde 2013-2015 yılları arasında terör örgütü DEAŞ ile iş birliği yapan ve terör örgütünün faaliyetlerine yardım ve yataklık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.H.E. gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak El Bab Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta 20 Aralık 2020'de C4 ile tuzaklanmış 150 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü traktörün ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma da sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile iltisaklı olduğu değerlendirilen M.E.M. gözaltına alındı. Zanlının sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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