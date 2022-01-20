Son dakika haber | Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 5 TUTUKLAMAKayseri merkezli 3 ilde, gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.