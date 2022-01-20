Son dakika haber | Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede (2) - Haberler
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Son dakika haber | Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede (2)

Son dakika haber | Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 5 TUTUKLAMAKayseri merkezli 3 ilde, gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ (DHA) - 5 TUTUKLAMA

Kayseri merkezli 3 ilde, gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

Kayseri, Güncel, Haber

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