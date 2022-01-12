Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Çorum'un Kargı ilçesinde, cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüs kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde, cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüs kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Kargı-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Ordu'ya yakınlarının cenaze törenine katılmak için gidenleri taşıyan İsmail Avcı yönetimindeki 16 AC 5832 plakalı minibüs, Hacıhamza köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan minibüs refüje çarpıktan sonra devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Zihni Altun hayatını kaybettiği belirlirlenirken yaralı sürücü ile Fatih Altun, Şükran Avcı, İbrahim Altun, Şuayip Altun, Dursune Avcı, Gülüzar Ocaklı, Hilal Bozkurt ve Zöhre Çam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kargı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Cenaze törenine giden minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere - Son Dakika Haberleri

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