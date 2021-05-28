Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü
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Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | 3. Sayfa

Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü Hatay'ın Defne ilçesinde cenaze aracında bulunan tabut yola düştü.

Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde cenaze aracında bulunan tabut yola düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesinde seyir halindeki cenaze aracından tabut yola düştü, metrelerce sürüklendi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tabutun boş olduğu öğrenildi.

Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü
Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü
Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü
Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü
Yürekleri ağza getiren olay... Cenaze aracındaki boş tabut yola düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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