Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
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Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

- Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı Kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlar, caddede yürüyen vatandaşlara isabet etti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alışveriş yapmak için caddede yürüyen iki vatandaş, kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunların isabet...

- Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı

Kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlar, caddede yürüyen vatandaşlara isabet etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alışveriş yapmak için caddede yürüyen iki vatandaş, kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslar tabancalar ile birbirine ateş açmaya başladı. Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan isimli iki şahıs, kavga eden şahısların silahlarından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerden biri yakalandı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, sokak ortasında birbirine ateş açarak yolda yürüyen vatandaşları yaralayan şahıslardan birisi, yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer şahısın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı
Caddede yürürken kurşunların hedefi oldular: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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