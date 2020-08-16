Son dakika haber! Bursa'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
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Son dakika haber! Bursa'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı Bursa'nın ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

16.08.2020 03:26 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:31

Bursa'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde 16 RL 238 plakalı ambulans ile 16 NHG 17 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. Yol kenarında bulunan ambulans ile hafif ticari araç trafik ışıklarıyla uyarı levhalara çarparak durabildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastahanelere kaldırıldı.

Kazada ambulans ve hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haber! Bursa'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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