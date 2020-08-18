Son dakika haber! Bozyazı'da trafik uygulaması
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Son dakika haber! Bozyazı'da trafik uygulaması

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik uygulaması yapıldı.

Son dakika haber! Bozyazı'da trafik uygulaması
18.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:20

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik uygulaması yapıldı. Sürücüler trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Kaymakam Arif Yalçın'ın talimatı ile abartı egzozu takıp, yüksek seste müzik çalarak gürültü kirliliğine neden olan araçlar ve kask takmayan motosiklet sürücülerine yönelik polis ve jandarma ekiplerince Atatürk Caddesi ile Mustafa Deniz Caddesinin kesiştiği kavşakta uygulama yapıldı. Uygulama sırasında sürücüler uyarılıp, bir dahaki uygulamada kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanarak ceza kesileceği belirtildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamaya katılan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhat Karakuş, durdurdukları kask takmayan motosiklet ve abartı egzozu takan araç sürücülerini uyardı. Kaskın önemine vurgu yapıp, kimsenin kendi zevki için çevreyi rahatsız etme hakkına sahip olmadığını ifade güvenlik görevlileri, "Yaptığımız bu uygulamada sizleri uyarıyoruz. Bundan böyle yapılacak uygulamalarda ise ceza keseceğiz. Uygulamalar sürekli gece ve gündüz olacak. Sadece anayollarda ve caddelerde uygulama yapmayacağız. Sokak aralarında da uygulama yapacağız. Bu nedenle çevrenizdeki tanıdıklarınızı da uyarın. Uyarılarımızı dikkate alın. Bir dahaki uygulamada ise kurallara uyulmadığı takdirde ceza yiyeceğinizi de unutmayın. Amacımız ceza kesmek değil, sizlerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kurallar vatandaşların can ve mal güvenliği için konulmuştur. Buna herkes uymak zorunda" dediler.

Trafik kurallarına uyan ve kask takan sürücüleri tebrik eden Müdür Güngör ve Komutan Karakuş, herkesin trafik kurallarına uymalarını isteyerek, Bozyazı'nın turizme açık bir kent olduğunu, yazın yazlıkçıların gelmesi ile ilçe nüfusunun arttığını, insanların dinlenmek için ilçeye geldiğini bu nedenle de hiçbir vatandaşın bir başkasını rahatsız etme ve trafik güvenliğini riske atma hakkına sahip olmadığını söylediler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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