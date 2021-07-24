Son dakika haber... Bosna Savaşı'nda toplama kampında öldürülen 200 Boşnak sivil dualarla anıldı
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Son dakika haber... Bosna Savaşı'nda toplama kampında öldürülen 200 Boşnak sivil dualarla anıldı

Son dakika haber... Bosna Savaşı'nda toplama kampında öldürülen 200 Boşnak sivil dualarla anıldı
Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş sırasında Prijedor şehri yakınlarında Sırplar tarafından kurulan Keraterm Toplama Kampı'nda öldürülen 200 sivil Boşnak için anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş sırasında Prijedor şehri yakınlarında Sırplar tarafından kurulan Keraterm Toplama Kampı'nda öldürülen 200 sivil Boşnak için anma töreni düzenlendi.

Yaklaşık 200 Boşnak sivilin 1992'de 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece toplama kampında Sırplar tarafından katledilmesinin 29. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, kurban yakınları, savaş mağdurları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Savaşta Keraterm Toplama Kampı'na kapatılan Teufik Kulasic, yaptığı açıklamada, anma törenlerine her yıl katıldığını, hayatta kalan toplama kampı mağdurlarıyla bir araya gelerek yaşadıkları için şükrettiklerini dile getirdi.

Kampta öldürülenlerin unutulmaması gerektiğini belirten Kulasic, "Toplu cenaze törenlerinde yan yana dizilen tabutları görünce içindekilerin bizler de olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic de katledilenler için anma töreni düzenleyen ve bu törenlere katılanların sayılarının gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek katliamların yaşandığı bölgelere kurbanlar için anıtların dikilmesi gerektiğini söyledi.

Banja Luka Toplama Kampı Mağdurları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mirsad Duratovic ise Keraterm Toplama Kampı'nda 1992'nin yaz aylarında yaşanan trajedinin hala tazeliğini koruduğunu vurgulayarak kayıp kurbanların cesetlerine ulaşılması ve katliamların sorumlularının yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Bosna Savaşı'nda Sırpların kurduğu Keraterm Toplama Kampı, 1992'nin mayısından ağustos ayına kadar türlü işkencelere sahne oldu. 3 binden fazla sivilin kapatılıp işkenceye maruz kaldığı kampta, 371 sivil katledildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac

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