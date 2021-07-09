Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü (2)
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Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü (2)

Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAYINPEDERİ DE ÖLDÜHatay'ın Erzin ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Cabbar Kara'nın (35), ağır yaraladığı kayınpederi Ali Dik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYINPEDERİ DE ÖLDÜ

Hatay'ın Erzin ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Cabbar Kara'nın (35), ağır yaraladığı kayınpederi Ali Dik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cabbar Kara'nın olayın ardından gasbettiği minibüs ise Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda terk edilmiş halde bulundu. Minibüsün sahibi Erhan Akar, aracını teslim almak için yaylaya gitti. Cabbar Kara'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer

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