Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldürdü (2)

Gelen son dakika haberine göre KAYINPEDERİ DE ÖLDÜHatay'ın Erzin ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Cabbar Kara'nın (35), ağır yaraladığı kayınpederi Ali Dik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.