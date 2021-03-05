Boşandığı hamile eski eşini öldürmüştü, cezaevinde intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Boşandığı hamile eski eşini öldürmüştü, cezaevinde intihar etti

05.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:56
Boşandığı hamile eski eşini öldürmüştü, cezaevinde intihar etti

Sakarya'da 2012 yılında kendisinden boşanıp başkasıyla dini nikahla evlenen 9 aylık hamile Neslihan Çelik'i öldürdüğü için hüküm giyen Osman Safa, 9 yıl sonra Ferizli Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.

Sakarya'da 2012 yılında kendisinden boşanıp başkasıyla dini nikahla evlenen 9 aylık hamile Neslihan Çelik'i öldürdüğü için hüküm giyen Osman Safa, 9 yıl sonra Ferizli Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.

Olay, Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Ferizli L Tipi Cezaevi'inde dün yapılan mahkum sayımında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, koğuşlarda sayım yapan görevliler boşandığı eşini öldürdüğü için hüküm Osman Safa'nın (50) olmadığını fark etti. Arama yapan görevliler, Safa'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Safa'nın öldüğünü belirledi. Safa'nın cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY TARİHİ

İntihar eden Safa, 2012 yılında kendisinden boşanıp başka biriyle dini nikahla evlenen Neslihan Çelik'in yaşadığı eve gitti. Eve girip tabancasını çıkaran Safa, 9 aylık hamile olan eski eşini başından ve boğazından vurup yaraladı. İddiaya göre Çelik'in imam nikahlı eşi bu sırada evden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekiplerince Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Çelik hayatını kaybederken, bebeği ameliyatla kurtarıldı. Öte yandan Osman Safa, olaydan sonra kaçıp Hendek ilçesinde husumetli olduğu V.G'yi yaraladı. Silahla dehşet saçan adam kısa süre sonra ise yakalanıp tutuklandı.

(Azim Çelik/İHA)

Boşandığı hamile eski eşini öldürmüştü, cezaevinde intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Eda Ece Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin Emre Taşdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boşandığı hamile eski eşini öldürmüştü, cezaevinde intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:14:44. #1.14#
title