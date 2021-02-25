Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler
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Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler

25.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:12

Adıyaman'da bahçesine sulama için sondaj kuyusu açtıran vatandaş, borudan gelen buharı çakmakla kontrol edince yanıtı olduğunu gördü. Köylüler, "doğal gaz bulduk" diye sevinirken, çıkan gazın ne olduğu inceleme sonucu belli olacak.

Yaylımlı köyü sakinlerinden Mehmet Kaya, bahçesine sulama suyu için sondaj vurdurmak istedi. Birkaç gün önce İbrahim Gündüz tarafından başlayan sondajda 150 metreye gelindiğinde suya ulaşıldı.

ÇAKMAK İLE KONTROL ETTİLER

Sondaj kuyusuna boruyu bırakan sondaj ekibi, su ile birlikte buhar gibi bir şey fark ettiler. Çakmak ile kontrol yapıldığında borudan alev yükseldi. Borudan bir taraftan su fışkırırken, aynı anda alevler yükseldi. Köylü vatandaşlar su ve alevleri bir arada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İNCELEME SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Köylü vatandaşlar 'doğal gaz bulduk' diye sevindi. Köylüler, çıkan gazın metan gazının kokusu gibi bir koku yaymadığını belirtirken, çıkan gazın ne olduğu yetkililerin incelemesi sonrasında belli olacak.

Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, 'doğal gaz' bulduk diye sevindiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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