BOLU TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ, ÖLDÜ

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak takla atan otomobildin sürücüsü Ali Kemal Düzgün, hayatını kaybetti.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak takla atan otomobildin sürücüsü Ali Kemal Düzgün, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM yolunun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali Kemal Düzgün yönetimindeki 06 ED 198 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, savruldu. Kazada sürücü Ali Kemal Düzgün otomobilden fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı