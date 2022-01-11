Son dakika haber! Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı 14 ER 932 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime (45), çocukları Beyzanur (20) ve Fatih Emre Asker'in (11) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet