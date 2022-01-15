TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı - Haberler
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TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Bolu'da kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda 12 araç zincirleme kazaya karıştı. Olayda 2 kişi yaralanırken, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

TEM yolunun Bolu-Yeniköy mevkisinde saat 16.30 sıralarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPATILDI

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Dr.Kimbel:Hiç birinin kar lastiği yok ve aşırı hız sonuç bu Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
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Sürücüler dikkat! TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

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