Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: "Annenizin canı yanmasın"
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Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: "Annenizin canı yanmasın"

Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Adana'da sıcakların başlamasıyla birlikte bu yıl 10 kişi sulama kanallarında boğuldu.

Adana'da sıcakların başlamasıyla birlikte bu yıl 10 kişi sulama kanallarında boğuldu. Son olarak 8 yaşındaki bir çocuğun boğulmasıyla alarma geçen polis sulama kanalı kenarında yüzen çocukları, "Annenizin canı yanmasın" diyerek uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte çocuk ve gençler sulama kanallarına girerek serinliyor. Ancak bu yıl 10 kişi, geçen 10 yılda ise kent genelinde 262 kişi boğularak hayatını kaybetti. Geçen yıl Adana merkezde 12, kent genelinde ise 18 kişi boğulurken bu yıl yaz ayına yeni girilmesine rağmen 10 kişinin boğulması polisi harekete geçirdi. 21 Haziran günü ise henüz 8 yaşındaki bir çocuğun boğulmasıyla alarma geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki sulama kanallarında uygulama yaptı. Polis, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarındaki sulama kanalından çıkardığı genci uyarıp bilgilendirici broşür verdi. Polisin, "Sen kork diye değil, yaşa diye buradayız. Annenin canı mı yansın?" dediği genç, bir daha sulama kanalında yüzmeyeceğine dair söz verip, evine döndü. Güvenli olduğu için havuzda yüzdüğünü söyleyen Yusuf Gizlenci (11), "Haberlerde burada boğulanları görüyorum O yüzden sulama kanalında yüzmüyorum. Burası çok tehlikeli. Havuzda yüzüyorum" diye konuştu.

Sulama kanalında yüzdükleri sırada polisi gören bir grup genç ise yaya köprüsünün altına saklanarak, ekiplerden kaçmaya çalıştı. Polisin, "Burada yüzmek tehlikeli. Çıkamayacaksanız, yardım çağıralım" dediği gençler, "Gerek yok" diyerek bölgeden uzaklaştı. - ADANA

Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'
Son dakika haber... Boğulan 8 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi: 'Annenizin canı yanmasın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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