Son dakika haber... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı - Haberler
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Son dakika haber... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı

Son dakika haber... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali yapıldı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali yapıldı.

Kızılağaç Arenası'nda düzenlenen, Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinden develerin güreştiği etkinliği, çok sayıda kişi aileleriyle piknik yaparak takip etti. Bazı develer güreşirken, bazıları da rakiplerinden kaçtı.

Güreşlere katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, devesiyle alanda dolaşarak vatandaşları selamladı.

Aras, burada yaptığı konuşmada, bundan sonra deve güreşlerini gençlerin sahipleneceğini belirterek, 200 yıllık kültürü sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Güreşlere yaklaşık 150 devenin getirildiği öğrenildi.

Son dakika haber... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı

Son dakika haber... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı

Son dakika haber... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı

Son dakika haber... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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