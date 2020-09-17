Son dakika haber: Bisikletle ırmağa düşen çocuk kurtarıldı
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Son dakika haber: Bisikletle ırmağa düşen çocuk kurtarıldı

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da bisiklet sürerken karanlıkta önüne çıkan elektrik direğine çarpmamak isteyen Y.P. (13) bisikletle 5 metre yükseklikten ırmağa düştü.

Son dakika haber: Bisikletle ırmağa düşen çocuk kurtarıldı
17.09.2020 23:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:20

SAMSUN'da bisiklet sürerken karanlıkta önüne çıkan elektrik direğine çarpmamak isteyen Y.P. (13) bisikletle 5 metre yükseklikten ırmağa düştü. Yaralanan çocuğu polis, itfaiye ve vatandaşlar çıkardı. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hakan AKGÜN
Hakan AKGÜN
DHA Editörü
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