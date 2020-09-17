Son dakika haber: Bisikletle ırmağa düşen çocuk kurtarıldı
Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da bisiklet sürerken karanlıkta önüne çıkan elektrik direğine çarpmamak isteyen Y.P. (13) bisikletle 5 metre yükseklikten ırmağa düştü.
17.09.2020 23:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:20
SAMSUN'da bisiklet sürerken karanlıkta önüne çıkan elektrik direğine çarpmamak isteyen Y.P. (13) bisikletle 5 metre yükseklikten ırmağa düştü. Yaralanan çocuğu polis, itfaiye ve vatandaşlar çıkardı.
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Kaynak: DHA