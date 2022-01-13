Hırsızların yeni hedefi şaşırtmadı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar - Haberler
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Hırsızların yeni hedefi şaşırtmadı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katında yaşanan hırsızlık olayı, bu sefer duyanları şaşırtmadı. Hırsızlar, 5 litrelikleri 320 lira ve üstüne çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Raufbey Mahallesi'nde binanın bodrumuna bıraktığı zeytinyağı dolu 18'er litrelik 17 tenekenin yerinde olmadığını fark eden kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin K.C. (23), H.K. (26), M.T. (28), M.C. (28) ve O.A. (27) olduğunu belirledi. Şüphelilerden K.C.'nin 34, H.K.'nin 29, M.T.'nin 7, M.C.'nin 10 ve O.A.'nın 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hırsızların yeni hedefi şaşırtmadı! 5 litresi 320 liraya kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar

ZEYTİNYAĞLARINI ELDEN ÇIKARMIŞLAR

Şüphelilerden H.K. ve O.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadelerinde zeytinyağlarını tanımadıkları bir kişiye sattıklarını söyledi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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