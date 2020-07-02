Son dakika haber | Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
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Son dakika haber | Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor

Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgehaneler'deki hafızlık hazırlık kursuna devam eden 20 öğrenci, açılan sınavda başarılı olarak hafızlık eğitimi almaya hak kazandı.

Son dakika haber | Bilgehaneler hafız yetiştirmeye devam ediyor
02.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:16

Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgehaneler'deki hafızlık hazırlık kursuna devam eden 20 öğrenci, açılan sınavda başarılı olarak hafızlık eğitimi almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'de hafızlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik hazırlık eğitimleri devam ediyor. Konyalı gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışmalar yürüten Bilgehaneler'de 4 yıldır devam eden hafızlık hazırlık eğitimlerine bu yıl da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlkokul 4. sınıftan sonra Bilgehanelerde bir yıl boyunca hafızlık hazırlık eğitimi alan öğrenciler, girdikleri sınavı kazanmaları halinde Hafız İmam Hatip Okullarında okumaya hak kazanıyor. Bilgehanelerde bu yıl sınavlarda başarılı olan 20 öğrenci okullarını kazanarak hafızlık eğitimi almaya hak kazandı. Bu dönem hazırlık eğitimi alarak hafızlık eğitimine hak kazanan öğrencilerin isimleri şu şekilde: Elif Zeren Demirtürk, Miyase Çoban, Şeymanur Oğuz, Kerem Yiğit Gönül, Yasemin Bayram, Elif Erva Apaydın, Nedim Furkan Küçükabaz, Muhammed Arif Sarıkaya, Muhammed Hüseyin Torun, Reyyan Ceylan, Kerim Emin Çetin, Mehmet Efe Çetin, Mehmet Ali Bayram, Muhammed Zahid Sürücü, Muhammed Umut Mavi, Yusuf Asım Ceran, Sirac Salkım, Ahmet Ali Karabacak, Eyüp Sabri Başkonak, Muhammed Ömer Canbaz. - KONYA

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Kaynak: İHA

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