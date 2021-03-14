Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nde balıkçılar mesaiye üç ay ara vermeye hazırlanıyor
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Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nde balıkçılar mesaiye üç ay ara vermeye hazırlanıyor

14.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:06
Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nde balıkçılar mesaiye üç ay ara vermeye hazırlanıyor

Son dakika habere göre Beyşehir Gölü'nde balıkçılar 15 Mart'tan itibaren başlayacak su ürünleri avlanma yasağı nedeniyle mesaiye ara vermeye hazırlanıyor.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar 15 Mart'tan itibaren başlayacak su ürünleri avlanma yasağı nedeniyle mesaiye ara vermeye hazırlanıyor.

Beyşehirli balıkçılar, bugün son kez göl sularına serili ağlarından ağlara serili balıkları toplayıp kıyıya çekti.

Balıkçıların büyük bölümü ise yasağın başlayacak olması nedeniyle balıkçı limanlarında topladıkları balıkçı ağlarını çuvallara koyarak kıyıya getirdi. Ağlarına tekne üzerinde bakım yapan ve diğer malzemelerini de toplayan balıkçılar, evlerine götürmeye başladı.

Beyşehirli balıkçı Adil Yılmaz, Beyşehir Gölü'nde üç ay sürecek balık av yasağının 15 Haziran 2021 tarihine kadar süreceğini belirterek, "Şu anda ağ bohçalıyoruz. Av sezonu bitiyor. Sezonun bitiyor olması nedeniyle balık avında kullandığımız malzemelerimizi eve götürüyoruz, çalınmasın diye." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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