Son dakika haber: BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
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Son dakika haber: BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BEYKOZ'da, Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı feci şekilde darbeden Oğuzhan A.'nın adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

BEYKOZ'da, Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı feci şekilde darbeden Oğuzhan A.'nın adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı kabul eden sulh ceza hakimliği şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması kararı verdi.

Beykoz Engelliler Derneği'nin lobisinde oturan dernek başkanı Hasan Polat'ı 21 haziranda sopayla darbettiği iddia edilen şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp, 24 haziranda mahkemeye sevk edildi. Oğuzhan A. çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Son dakika haber: BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Son dakika haber: BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Son dakika haber: BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Son dakika haber: BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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