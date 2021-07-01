Son dakika haber: BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Bir son dakika haberine göre BEYKOZ'da, Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı feci şekilde darbeden Oğuzhan A.'nın adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.